Алсу раскрыла главный секрет сына: кем мечтает стать 8-летний Рафаэль

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алсу раскрыла творческие планы своего младшего сына Рафаэля. Артистка сообщила, что восьмилетний наследник решил связать жизнь с музыкой и мечтает стать композитором.

В интервью "7Дней" она рассказала, что все её дети — две дочери и сын от бизнесмена Яна Абрамова — с ранних лет погружены в творчество. Однако подробности о младшем ребёнке до недавнего времени оставались за кадром.

Рафаэль, как и сёстры, обучается в музыкальной школе, где осваивает азы искусства. Алсу отметила, что несмотря на сложности — необходимость изучения сольфеджио, гамм и теории — её дочери завершили обучение с отличием.

"Дети теперь благодарят за строгость, ведь путь к мастерству требует дисциплины", — пояснила певица, добавив, что сын уже проявляет талант в сочинении мелодий.

Артистка уверена: Рафаэль обладает всеми задатками, чтобы повторить успех Игоря Крутого.

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