Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Алсу раскрыла главный секрет сына: кем мечтает стать 8-летний Рафаэль

1:02
Правда ТВ

Певица Алсу раскрыла творческие планы своего младшего сына Рафаэля. Артистка сообщила, что восьмилетний наследник решил связать жизнь с музыкой и мечтает стать композитором.

В интервью "7Дней" она рассказала, что все её дети — две дочери и сын от бизнесмена Яна Абрамова — с ранних лет погружены в творчество. Однако подробности о младшем ребёнке до недавнего времени оставались за кадром.

Рафаэль, как и сёстры, обучается в музыкальной школе, где осваивает азы искусства. Алсу отметила, что несмотря на сложности — необходимость изучения сольфеджио, гамм и теории — её дочери завершили обучение с отличием.

"Дети теперь благодарят за строгость, ведь путь к мастерству требует дисциплины", — пояснила певица, добавив, что сын уже проявляет талант в сочинении мелодий.

Артистка уверена: Рафаэль обладает всеми задатками, чтобы повторить успех Игоря Крутого.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.