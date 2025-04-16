Поддержка битом и рублём: Паша Техник отправил армии 700 тысяч рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские рэп-исполнители в 2024 году перечислили крупные финансовые взносы на поддержку подразделений Вооруженных сил. По словам военнослужащих, около 1 млн рублей поступило от покойного Паши Техника, а также артистов Metox и Марка.

Как пишет Telegram-канал Mash, средства распределили между 106-й воздушно-десантной Тульской дивизией и 1182-м артиллерийским полком.

Основную часть пожертвований — порядка 700 тыс. рублей — внёс Паша Техник, чья внезапная смерть в апреле этого года вызвала широкий резонанс. 40-летний музыкант скончался 5 апреля от осложнений, связанных с тяжёлой бактериальной пневмонией.

Ряд СМИ также указывает на полиорганную недостаточность как причину трагедии. Прощание с артистом 11 апреля в Москве собрало тысячи поклонников: некоторые из них забрались на ограждения и деревья, чтобы попрощаться с кумиром, другие временно блокировали движение на прилегающих улицах.





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