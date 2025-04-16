Когда секунда — это жизнь: что делать, если машина летит навстречу

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ГАИ предупреждает: программа автошкол ориентирована на технику вождения, но почти не обучает поведению в критических ситуациях. Например, когда навстречу на высокой скорости летит другая машина.

По словам экспертов, просто тормозить в такой ситуации — недостаточно. Нужно менять траекторию, стараться съехать с дороги, но не хаотично. Даже небольшой манёвр может спасти жизнь.

Инструкторы по экстремальному вождению говорят: главное — не паниковать. На реакцию у водителя всего две секунды. Этого достаточно, чтобы оценить поведение встречного — куда смотрит, как держит руль, как идут колёса — и принять решение.

Не стоит сразу уходить на обочину — туда же часто направляется и другой водитель. Ещё опаснее — выезд на встречную. Главное правило — сохраняйте хладнокровие и действуйте. Надежда на то, что всё как-то рассосётся, может стоить жизни.

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