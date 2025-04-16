79-летний Евгений Петросян полон сил: супруги решились на третьего ребёнка

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова, возможно, планируют пополнение в семье.

По данным Telegram-канала "Свита короля", близкая родственница Брухуновой сообщила, что пара рассматривает возможность рождения третьего ребенка. По её словам, Татьяна активно следит за здоровьем: регулярно проходит обследования, что создаёт благоприятные условия для беременности.

"Сейчас оптимальный момент: медицинские показатели в норме, а Евгений Ваганович полон сил. Разница между детьми будет небольшой", — пояснила женщина.

Как утверждает источник, Брухунова мечтает о многодетной семье и надеется, что третьим ребёнком станет мальчик. Петросян, в свою очередь, не раз упоминал о желании назвать будущую дочь Беллой — именем, которое носили его мать и первая супруга.

Пока сами артисты публично не комментируют планы, сосредоточившись на воспитании сына Вагана и дочери Матильды, чьё появление на свет пара анонсировала в прошлом году.

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