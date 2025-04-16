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Спиртное после 50 лет — как бензин в костёр: эффект бьёт по здоровью

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Правда ТВ

После 50 лет стоит серьёзно задуматься об отказе от алкоголя. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в интервью РИА Новости.

По его словам, спиртное ухудшает работу мозга и печени, повышает давление, нарушает сон и увеличивает риск депрессии. Также оно делает сосуды хрупкими — а значит, возрастает риск травм при падениях. Особенно это опасно в зрелом возрасте.

Мартынов подчёркивает: полный отказ — это не потеря радости, а осознанный шаг к здоровью.

Всемирная организация здравоохранения напоминает: алкоголь — причина каждой 21-й смерти в мире. А по данным Роспотребнадзора, частое употребление спиртного сокращает жизнь в среднем на 17 лет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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