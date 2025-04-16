Золотая клетка опустела: что происходит с замком Пугачёвой и Галкина* в Грязи?

Особняк певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина* (признанного иноагентом в РФ) в деревне Грязь оказался полностью заброшен.

Как выяснил сайт aif.ru, если ранее в замке проживал обслуживающий персонал, то сейчас здание покинули даже охранники. По словам местных жителей, супруги постепенно сократили весь штат: сначала уволили горничных, затем уборщицу и садовника, а в последнюю очередь — сотрудников охраны.

Соседи предполагают, что содержание пустующего особняка стало для владельцев финансово обременительным.

"Сначала перестали платить прислуге, потом остальным. Теперь здесь тишина — ни души", — отметил один из жителей деревни.

Безопасность объекта обеспечивают лишь видеокамеры по периметру забора, а внутренние помещения и территория постепенно приходят в упадок.

Ранее вокруг замка возникли слухи о возможной продаже: зимой к зданию завозили стройматериалы, что породило предположения о ремонте перед сделкой. Однако, как сообщила местная жительница, работы внезапно прекратились. На текущий момент судьба объекта остаётся неясной.

* - включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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