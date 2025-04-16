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Отпуск растворился, как мазут в море: 26 туристов остались без денег и отдыха

Правда ТВ

В Анапе разгорается скандал с отелем "Джамайка". Более 20 россиян остались без отдыха и денег. Об этом сообщает SHOT.

Москвичка Альфия рассказала, что ещё в ноябре забронировала тур на семью — 150 тысяч рублей предоплаты. Но после разлива мазута на Черном море отдых пришлось отменить. С тех пор прошло три месяца, но деньги так и не вернули.

По её словам, сотрудники отеля сначала обещали, что всё вернут, а потом перестали выходить на связь.

Пострадавшие туристы создали общий чат — в нём уже 26 человек. Общая сумма претензий — около 3 миллионов рублей. Они направили досудебные претензии и обращения в Роспотребнадзор.

В самом отеле объясняют задержки большим количеством запросов на возврат. Финансовый отдел обещал уточнить сроки. Но пока туристы ждут — без отдыха и без денег.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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