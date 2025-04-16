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Никаких послаблений: США замораживают обсуждение санкций до прекращения огня

Правда ТВ

США не собираются обсуждать смягчение санкций против России до прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По её словам, никаких решений и даже разговоров о снятии санкций не будет до тех пор, пока не остановится кровопролитие. Она подчеркнула, что это было понятно с самого начала конфликта.

На вопрос о том, поступали ли из Белого дома поручения о подготовке списка санкций для возможного ослабления, Брюс отказалась комментировать.

Также она отметила, что в последние дни "возник вопрос — кто действительно хочет мира".

Тем временем, в апреле Вашингтон официально продлил санкции против России ещё на год. Москва назвала это шагом предсказуемым. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Россия ни у кого не просит отмены санкций.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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