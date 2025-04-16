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Тайна персонажа Аноры раскрыта: стало известно, кто мог сыграть роль в фильме вместо Эйдельштейна

1:07
Правда ТВ

Актёр Марк Эйдельштейн в интервью для YouTube-шоу "Вписка" раскрыл неожиданный источник вдохновения режиссёра Шона Бэйкера при создании фильма "Анора".

По словам артиста, образ одного из ключевых персонажей — Ивана — родился после того, как Бэйкер увидел блогера Даню Милохина в клипе "Дисс на Первый канал".

"Режиссёр искал типаж, в которого могла бы влюбиться главная героиня, и сразу отметил Милохина. Он начал развивать характер, отталкиваясь от его харизмы", — пояснил Эйдельштейн.

Артист не в курсе, общался ли Бэйкер лично с блогером, но изначально режиссёр хотел, чтобы роль исполнил именно Милохин. Эйдельштейн назвал его "крутым" примером современной публичной личности, подчеркнув, что секрет популярности Дани — в абсолютной искренности.

Особое внимание актёр уделил трансформации Милохина, назвав её "переходом маскулинности". По его словам, раньше блогер напоминал "хрупкого тюбика", а сейчас стал боксёром, что впечатляет.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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