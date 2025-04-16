Землю трясёт изнутри: магнитная буря уже обрушилась с космической силой

На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, буря продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля.
Пик ожидается утром в среду — это уровень G3, что считается сильной бурей. Также волны магнитных возмущений пройдут ночью и утром в четверг. Тогда уровень снизится до G2 и G1 — это средняя и слабая буря.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие. Невролог Фёдор Ларцев отмечает, что особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Возможны скачки давления, головные боли и общая слабость.
Тем, кто чувствителен к погодным условиям, советуют больше отдыхать, избегать стресса и пить больше воды.
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