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Землю трясёт изнутри: магнитная буря уже обрушилась с космической силой

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Правда ТВ

На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, буря продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля.

Пик ожидается утром в среду — это уровень G3, что считается сильной бурей. Также волны магнитных возмущений пройдут ночью и утром в четверг. Тогда уровень снизится до G2 и G1 — это средняя и слабая буря.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие. Невролог Фёдор Ларцев отмечает, что особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Возможны скачки давления, головные боли и общая слабость.

Тем, кто чувствителен к погодным условиям, советуют больше отдыхать, избегать стресса и пить больше воды.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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