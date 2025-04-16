Берлин мог пасть раньше: что остановило Чуйкова в феврале 1945-го

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В апреле 1945 года Красная Армия начала штурм Берлина. Но, как рассказал военный историк Алексей Исаев, изначально операция могла начаться ещё в феврале.

Командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков был готов атаковать раньше, но планы изменила разведка. Она сообщила о готовящейся мощной контратаке немцев — операции "Солнцестояние". В ней должны были участвовать танковые дивизии с Западного фронта.

Чтобы сорвать немецкие планы, Красная Армия провела Восточно-Померанскую операцию. Её завершили только в апреле.

Второй причиной переноса стало сражение за Познань. Этот город был важным логистическим узлом. Без его захвата штурм Берлина был невозможен.

И только 16 апреля началась Берлинская операция. 1-й Белорусский фронт под командованием Георгия Жукова прорвал немецкую оборону, включая Зееловские высоты. Это стало ключом к победе.

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