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Кто и сколько получает: более 6 млн пенсионеров живут за счёт соцдоплат

0:54
Правда ТВ

В России более 6 миллионов пенсионеров получают социальную доплату к пенсии. Об этом сообщает Социальный фонд России. Цель доплат — довести доход неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе.

По данным на 31 декабря 2024 года, такую помощь получают 6,1 миллиона человек. Из них 2,9 миллиона получают федеральную доплату, а 3,2 миллиона — региональную.

Соцдоплата положена только неработающим пенсионерам. При этом учитываются все доходы: пенсия, соцвыплаты, доплаты и льготы — кроме тех, что выплачиваются разово.

Если вся сумма меньше прожиточного минимума в регионе — государство добавляет недостающее.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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