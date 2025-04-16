Монастырь в огне: бой без права на отступление в сердце Курской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Под Курском идут ожесточённые бои. В селе Горналь российские войска заблокировали остатки украинской пехоты. ВСУ укрылись на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, но сдаваться отказываются.

По словам Виктора Водолацкого, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, украинские бойцы приехали в регион "на охоту на людей". Он призвал продолжить наступление и уничтожить тех, кто остался в окружении. Депутат отметил: жаль монастырь как исторический объект, но преступники не должны уйти.

Он также заявил, что после освобождения Горналя необходимо восстановить монастырь — как символ памяти о предках, которые его построили.

В силовых структурах сообщили: ВСУ потеряли все пути отхода и несут тяжёлые потери. Бои в районе монастыря продолжаются.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.