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Монастырь в огне: бой без права на отступление в сердце Курской области

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Правда ТВ

Под Курском идут ожесточённые бои. В селе Горналь российские войска заблокировали остатки украинской пехоты. ВСУ укрылись на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, но сдаваться отказываются.

По словам Виктора Водолацкого, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, украинские бойцы приехали в регион "на охоту на людей". Он призвал продолжить наступление и уничтожить тех, кто остался в окружении. Депутат отметил: жаль монастырь как исторический объект, но преступники не должны уйти.

Он также заявил, что после освобождения Горналя необходимо восстановить монастырь — как символ памяти о предках, которые его построили.

В силовых структурах сообщили: ВСУ потеряли все пути отхода и несут тяжёлые потери. Бои в районе монастыря продолжаются.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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