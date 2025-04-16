Курорт вслепую: что встретило россиян в раю, где отключили свет и совесть

В Хургаде экстренно переселили более 300 российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Путешественников заселили в отель White Valley Palace, но он оказался абсолютно не готов к приёму гостей.

По словам очевидцев, в отеле не было света по восемь часов в день. Не работал Wi-Fi. В номерах не убирались. В кафетерии — грязная посуда и следы от еды. Туристы массово начали жаловаться своим туроператорам — "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.

Ночью, около половины первого, туристов переселили на семи автобусах по другим отелям. На место выезжала туристическая полиция Хургады. При этом сотрудники самого отеля не увидели в ситуации никакой проблемы.

Ранее, напомним, турист в отеле Амстердама заснял на скрытую камеру, как к нему в номер заходит работник гостиницы и начинает рыться в вещах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.