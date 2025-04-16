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Договорённости не сработали: Киев продолжает удары по инфраструктуре

1:01
Правда ТВ

Киев снова нарушил договорённости о прекращении ударов по энергетике. С 18 марта планировалась пауза сроком на 30 дней, но ВСУ продолжают атаки. Зафиксировано шесть ударов за сутки.

В Брянской области 14 апреля украинские дроны атаковали подстанции "Соловьевка" и "Хвощевская". Без света остались жители Севского района.

В Херсонской области дважды ударили по подстанции "Виноградово". В результате последней атаки сгорел трансформатор. Электричества лишились 56 тысяч человек в 108 населённых пунктах.

В Курске в ночь на 15 апреля дроны атаковали два газопровода. Без газа остались 186 абонентов.

Эти действия серьёзно подрывают стабильность в регионах и ставят под сомнение готовность украинской стороны соблюдать ранее достигнутые международные договорённости.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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