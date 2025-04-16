"Шаг к ликвидации автономии": Гуцул осудила решение КС Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул жёстко раскритиковала решение Конституционного суда Молдавии. Суд лишил автономию права назначать собственного прокурора. Теперь Народное собрание Гагаузии исключено из процесса.
Гуцул считает, что это прямой путь к ликвидации особого статуса автономии. По её словам, власти Кишинёва хотят превратить Гагаузию в обычный район. Она заявила: "то еще один шаг к ликвидации Гагаузской автономии и установлению тотального контроля партии". Политик призывает объединиться, чтобы отстоять автономию и право народа на самоопределение.
Политолог Сергей Манастырлы также уверен, что это атака на конституционные права региона. Он считает, что правящая партия "Действие и солидарность" пытается спасти репутацию после скандалов.
Между тем сама Гуцул уже под домашним арестом по делу о выборах. Её задержали в аэропорту, позже отпустили, но теперь она не может общаться со СМИ — по решению суда.
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