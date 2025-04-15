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"Партнёрство создаёт стабильность": США намекают на новый формат диалога с Россией

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Правда ТВ

США предлагают новую форму отношений с Россией — через бизнес. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News. Он считает, что коммерческое партнёрство может привести к большей стабильности между Москвой и Вашингтоном.

Также Уиткофф прокомментировал конфликт на Украине. По его словам, процесс урегулирования уже выходит за рамки обсуждения пяти регионов. И теперь затрагивает более широкие темы — такие как отказ Украины от НАТО и вопросы безопасности.

Ранее, 13 апреля, Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры длились четыре с половиной часа. В Кремле заявили, что это может быть шагом к встрече лидеров двух стран.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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