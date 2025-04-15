Ночь ударов: серия атак ВС РФ по украинским городам вызвала резонанс на Западе

В ночь на 14 апреля российские военные провели серию массированных ударов по территории Украины. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на открытые источники.
В Одессе дроны атаковали военные объекты. В районе порта прогремели мощные взрывы. Система ПВО, находившаяся там, полностью выведена из строя.
Удары также прошли по Полтаве. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этом районе находились иностранные военные. По его словам, часть офицеров была ликвидирована.
Серьёзные разрушения зафиксированы в Славянске. Также удары затронули Умань и прилегающие территории. Визуальные подтверждения из этих районов ограничены.
В целом, удары были нацелены на объекты оборонной инфраструктуры и производства.
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