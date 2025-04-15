Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ночь ударов: серия атак ВС РФ по украинским городам вызвала резонанс на Западе

0:56
Правда ТВ

В ночь на 14 апреля российские военные провели серию массированных ударов по территории Украины. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на открытые источники.

В Одессе дроны атаковали военные объекты. В районе порта прогремели мощные взрывы. Система ПВО, находившаяся там, полностью выведена из строя.

Удары также прошли по Полтаве. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этом районе находились иностранные военные. По его словам, часть офицеров была ликвидирована.

Серьёзные разрушения зафиксированы в Славянске. Также удары затронули Умань и прилегающие территории. Визуальные подтверждения из этих районов ограничены.

В целом, удары были нацелены на объекты оборонной инфраструктуры и производства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.