Ночь ударов: серия атак ВС РФ по украинским городам вызвала резонанс на Западе

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В ночь на 14 апреля российские военные провели серию массированных ударов по территории Украины. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на открытые источники.

В Одессе дроны атаковали военные объекты. В районе порта прогремели мощные взрывы. Система ПВО, находившаяся там, полностью выведена из строя.

Удары также прошли по Полтаве. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этом районе находились иностранные военные. По его словам, часть офицеров была ликвидирована.

Серьёзные разрушения зафиксированы в Славянске. Также удары затронули Умань и прилегающие территории. Визуальные подтверждения из этих районов ограничены.

В целом, удары были нацелены на объекты оборонной инфраструктуры и производства.

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