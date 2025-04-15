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Мерц за Taurus: ЕС приветствует решение будущего канцлера Германии

Правда ТВ

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Его заявление вызвало положительную реакцию в Евросоюзе.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа должна делать больше, чтобы Украина могла защитить себя. Поддержал инициативу и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, назвав её важным сигналом.

Польский министр Радослав Сикорский также согласился с коллегами и назвал предложение Мерца "очень хорошим".

Сам Мерц подчеркнул, что поставка Taurus возможна только при согласовании с европейскими партнёрами. По его словам, нужны скоординированные действия.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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