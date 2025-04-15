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На всё — месяц: Украина сократила срок военной подготовки для тыловиков

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Правда ТВ

На Украине изменили программу военной подготовки. С 1 мая солдаты, ограниченно годные к службе, будут обучаться всего один месяц. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Речь идёт о тех, кто направляется в тыловые подразделения — части обеспечения, охраны и военкоматы. Ранее обучение занимало 45 дней. Теперь его сократили до 30.

Кроме того, снижен уровень физических нагрузок. Это касается военнослужащих, которым разрешено проходить службу с ограничениями по здоровью.

Ранее в ВСУ не исключили возможность мобилизации 18-летних граждан. Как отметил командир 93-й бригады Шамиль Крутков, такое решение "назрело давно".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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