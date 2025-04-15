Баня обернулась ультиматумом: Киргизия требует ответа от Москвы

Между Россией и Киргизией продолжает разгораться дипломатический скандал. Повод — задержание граждан республики в московской бане "Бодрость".

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что ситуация позволяет выдвигать ультиматумы и обсуждать её на переговорах. По его словам, таких случаев быть не должно, но они могут быть использованы для защиты интересов граждан.

Ранее, 14 апреля, Бишкек направил в российский МИД официальную ноту. В ней требуют объяснить, почему были применены силовые меры и на каком основании прошла операция.

Инцидент вызвал резонанс на фоне заявлений о роли трудовых мигрантов в России.

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