Кальций уходит молча: что вы делаете не так — и теряете крепкие кости

Кальций нужен не только детям. Он важен для костей, зубов, мышц. Но мало кто знает, что не только недостаток кальция, но и образ жизни могут разрушать его.

Вреден избыток соли, сахара, газировки и кофе. Всё это сдвигает кислотный баланс и выводит кальций через почки. Кофеин и алкоголь — особенно опасны. Они мешают усваивать минерал и снижают уровень витамина D.

Без витамина D кальций плохо всасывается. А без магния он может откладываться в сосудах, а не в костях. Стресс и некоторые лекарства, например кортикостероиды, тоже снижают его уровень.

Как защититься? Ешьте зелень, орехи, молочные продукты, пейте меньше кофе, добавляйте в рацион магний и витамин D. И главное — не забывайте про движение и спокойствие.

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