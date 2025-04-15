Один укол в неделю — и минус 30% веса: это препарат переписал правила похудения

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Можно ли худеть на протяжении трёх лет — и не возвращать вес? Новые данные говорят — да. Препарат Mounjaro, известный как "Кинг-Конг" среди средств для похудения, показал впечатляющие результаты.

Об этом сообщает компания Eli Lilly. В исследовании Surmount-1 участвовали около 700 человек с избыточным весом и преддиабетом. Они получали уколы раз в неделю на протяжении 176 недель.

Вес уходил по-разному — от плавного до быстрого. Те, кто худел быстрее, позже выходили на плато. В среднем участники теряли 23% массы к 22-му месяцу. А к концу эксперимента сохранялась потеря почти 20%.

Важно: 70% участников прибавили меньше 5% после достижения минимального веса. Это подтверждает, что препарат помогает удерживать результат долго.

Но есть нюанс: официальные рекомендации разрешают принимать Mounjaro не более двух лет. Это не совпадает с новыми данными. Врачи продолжают обсуждать ограничения.

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