Разногласия по уставу ООН: Лавров поспорил с Токаевым о границах и народах

Сергей Лавров раскритиковал позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по территориальной целостности. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Токаев ранее заявил, что без уважения к границам может вспыхнуть множество конфликтов. Лавров с этим не согласен. По его словам, Казахстан, как член ООН, должен учитывать не только территориальную целостность, но и право народов на самоопределение.

Глава МИД России добавил, что такое право признаёт и сам Устав ООН. Он подчеркнул: целостность уважается у тех стран, где правительство действительно представляет весь народ на территории.

Осенью Токаев приедет в Россию с госвизитом. Подготовку к поездке уже начали в Астане.

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