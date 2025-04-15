Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россиянам сейчас выгоднее снимать жильё, а деньги на покупку положить в банк. Об этом рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин в интервью "Газете.Ru".

По его словам, квартира за 10 миллионов рублей будет приносить от аренды не больше 700 тысяч в год. Это примерно 60 тысяч рублей в месяц. А вклад с такой суммы даст не меньше двух миллионов в год — это более 160 тысяч в месяц.

Эксперт подчеркнул, что пропорции сохраняются и при другой стоимости квартиры. Чтобы снимать жильё за счёт процентов по вкладу долгие годы, доходность по депозитам должна быть не ниже 16%. Сейчас она в среднем — около 10%.

Тем не менее, цены на аренду со временем растут, как и стоимость квадратного метра. В среднем жильё в России дорожает на 11% в год, а аренда — только на 5%.

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