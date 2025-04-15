Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон

0:58
Правда ТВ

Россиянам сейчас выгоднее снимать жильё, а деньги на покупку положить в банк. Об этом рассказал инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин в интервью "Газете.Ru".

По его словам, квартира за 10 миллионов рублей будет приносить от аренды не больше 700 тысяч в год. Это примерно 60 тысяч рублей в месяц. А вклад с такой суммы даст не меньше двух миллионов в год — это более 160 тысяч в месяц.

Эксперт подчеркнул, что пропорции сохраняются и при другой стоимости квартиры. Чтобы снимать жильё за счёт процентов по вкладу долгие годы, доходность по депозитам должна быть не ниже 16%. Сейчас она в среднем — около 10%.

Тем не менее, цены на аренду со временем растут, как и стоимость квадратного метра. В среднем жильё в России дорожает на 11% в год, а аренда — только на 5%.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.