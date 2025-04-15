Квадратный метр ожил: цены на новостройки в миллионниках поползли вверх

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Квартиры в новостройках снова дорожают. В городах-миллионниках России средняя цена студии в марте составила 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сервис "Яндекс Недвижимость".

Однушки в новостройках теперь стоят в среднем 7,2 миллиона, двухкомнатные — 10,2, а трёшки — 13,4 миллиона рублей. Подорожали все типы жилья.

Цены растут на фоне активизации сделок. Люди чаще берут квартиры в рассрочку от застройщиков. Как отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров, рынок адаптировался и вышел из стагнации.

Больше всего цены выросли в Москве, Волгограде, Уфе, Самаре, Новосибирске и Челябинске.

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