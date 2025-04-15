Мошенники прикинулись налоговой: новая схема пугает россиян

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мошенники придумали новую схему обмана — теперь они звонят россиянам от имени Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает МВД России.

Аферисты представляются сотрудниками ФНС и говорят, что человек якобы не подал декларацию 3-НДФЛ. Затем требуют паспортные данные или ИНН — якобы для записи на приём.

МВД предупреждает: не передавайте личную информацию по телефону. Настоящие сотрудники налоговой не звонят с такими запросами. Записываться на приём нужно только через официальный сайт ФНС.

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