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Память под угрозой: главу евродипломатии обвиняют в неуважении к Великой Победе

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Правда ТВ

Глава Евродипломатии Кая Каллас оказалась в центре громкого скандала. Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал отдать её под международный трибунал ООН.

Всё из-за ультиматума, который Каллас, по его словам, выдвинула странам ЕС и кандидатам на вступление. Она призвала не ездить в Россию на празднование Дня Победы 9 мая.

Володин назвал это неуважением к памяти советских солдат. Он подчеркнул, что в России действует закон о запрете реабилитации нацизма, и Каллас, по его мнению, нарушает его.

Ранее ЕС призвал Сербию и другие страны не участвовать в торжествах. Власти Латвии объяснили это тем, что Россия якобы не разделяет ценности Евросоюза.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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