Нептун, Лисоплащ и другие сигналы Судного дня: УВБ-76 снова заговорила

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Радиостанция "Судного дня", известная как УВБ-76 или "жужжалка", вновь подала голос. 14 апреля зафиксированы сразу четыре сообщения.

Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи". Первое сообщение прозвучало в 10:54 с кодом "нептун", затем в 15:48 — "тимус", в 17:17 — "лисоплащ" и в 18:41 — "нутобакс".

Станция вещает на частоте 4625 кГц ещё с 1970-х годов. Она передаёт загадочные сигналы, которые связывают с армией или разведкой.

УВБ-76 продолжает интриговать радиолюбителей по всему миру. Это не первая активность — 13 февраля в эфире прозвучали сразу 25 сообщений.

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