Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нептун, Лисоплащ и другие сигналы Судного дня: УВБ-76 снова заговорила

0:56
Правда ТВ

Радиостанция "Судного дня", известная как УВБ-76 или "жужжалка", вновь подала голос. 14 апреля зафиксированы сразу четыре сообщения.

Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи". Первое сообщение прозвучало в 10:54 с кодом "нептун", затем в 15:48 — "тимус", в 17:17 — "лисоплащ" и в 18:41 — "нутобакс".

Станция вещает на частоте 4625 кГц ещё с 1970-х годов. Она передаёт загадочные сигналы, которые связывают с армией или разведкой.

УВБ-76 продолжает интриговать радиолюбителей по всему миру. Это не первая активность — 13 февраля в эфире прозвучали сразу 25 сообщений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.