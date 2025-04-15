Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России хотят изменить способ подсчёта рождаемости. Об этом пишет РБК. Речь идёт о так называемых "гостевых родах" — когда женщины рожают не по месту жительства, а в другом регионе.

Сейчас такие роды идут в зачёт тому региону, где находится роддом. Из-за этого некоторые субъекты могут искусственно завышать статистику.

Теперь Росстат тестирует новую методику. Ребёнка будут "зачислять" по месту регистрации родителей. Пока метод пробуют в ограниченном режиме, но в будущем он может стать основным.

Регионы уже предупредили об изменениях. Им предстоит рассчитать, как это скажется на официальной рождаемости. Кому-то придётся смириться с минусом.

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