Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну

Команда Дональда Трампа готовит план новых санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, всё зависит от решения самого Трампа. Если он решит, что больше не будет пытаться наладить отношения с Владимиром Путиным, ограничения усилят.

Сейчас вопросом санкций занимаются Госдепартамент и Минфин США. Ранее представители Демократической партии также предложили ужесточить меры — в поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

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