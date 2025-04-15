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Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну

Правда ТВ

Команда Дональда Трампа готовит план новых санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, всё зависит от решения самого Трампа. Если он решит, что больше не будет пытаться наладить отношения с Владимиром Путиным, ограничения усилят.

Сейчас вопросом санкций занимаются Госдепартамент и Минфин США. Ранее представители Демократической партии также предложили ужесточить меры — в поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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