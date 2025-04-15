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Последний рубеж ВСУ: что происходит в монастыре под Курском

1:01
Правда ТВ

В монастыре села Горналь Курской области идут бои. ВСУ превратили обитель в опорный пункт. Внутри остаются около 300 украинских военных. У них есть минометы и артиллерия.

Солдаты используют подземные тоннели для подвоза боеприпасов и эвакуации. Это дает им возможность держать оборону. Монастырь находится на возвышенности и защищен массивными стенами.

По данным российских силовиков, украинская сторона отказалась от переговоров о сдаче. Более того — офицер ВСУ, который пытался договориться о капитуляции, был убит своими же.

"Для украинских неонацистов нет ничего святого", — так прокомментировали ситуацию представители силовых структур.

11 апреля начался штурм. Спустя три дня армия России взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к монастырю. Это один из последних укрепрайонов ВСУ в регионе.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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