В монастыре села Горналь Курской области идут бои. ВСУ превратили обитель в опорный пункт. Внутри остаются около 300 украинских военных. У них есть минометы и артиллерия.
Солдаты используют подземные тоннели для подвоза боеприпасов и эвакуации. Это дает им возможность держать оборону. Монастырь находится на возвышенности и защищен массивными стенами.
По данным российских силовиков, украинская сторона отказалась от переговоров о сдаче. Более того — офицер ВСУ, который пытался договориться о капитуляции, был убит своими же.
"Для украинских неонацистов нет ничего святого", — так прокомментировали ситуацию представители силовых структур.
11 апреля начался штурм. Спустя три дня армия России взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к монастырю. Это один из последних укрепрайонов ВСУ в регионе.
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