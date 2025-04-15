Час огня над Курском: дроны летели, как кометы, оставляя за собой руины

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ночью на Курск обрушилась новая атака украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Удары продолжались больше часа. Над городом прогремели более 30 взрывов.

Сработала система ПВО, но не все дроны удалось сбить. По данным властей, украинские военные целились по гражданским объектам. Повреждены как минимум шесть жилых домов. В некоторых из них вспыхнули пожары, в одном — обрушилась стена.

Один из беспилотников не сдетонировал и упал на жилой дом в пригороде. Погибла 85-летняя женщина. Девять человек попали в больницу. У них ожоги, раны и травмы головы.

Целью атаки стал даже гараж скорой помощи. Там дрон разрушил 11 автомобилей. Кроме того, пострадали ещё три частных дома. Атака закончилась ближе к пяти утра.

В Курской области также нашли тяжёлый украинский дрон весом около 200 килограммов. Он, по словам эксперта, мог быть советским и, скорее всего, сбился с курса.

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