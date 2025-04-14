Уставшая мама — плохой пример: в России предложили сократить рабочий день для женщин

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рабочий день для женщин стоит сократить хотя бы на час. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко.

Он отметил, что каждая мама после работы спешит на кружки и секции вместе с ребёнком. А если смена заканчивается в шесть вечера, то сделать это вовремя почти невозможно.

"Уставшая мама — не лучший пример для детей", — подчеркнул депутат.

Антропенко уверен: постоянная усталость и перегрузка от домашних забот могут оттолкнуть девушек от желания создавать семью. Даже у тех, у кого пока нет детей, тоже должна быть возможность спокойно собраться, отдохнуть или восстановиться.

Депутат предлагает уменьшить женский рабочий день на час, но оставить прежнюю зарплату. По его мнению, это позитивно скажется на демографии и общем благополучии.

Ранее Госдума уже рассматривала похожий законопроект, но тогда его отклонили.

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