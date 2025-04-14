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Праздник заканчивается — выгода начинается: когда куличи будут по цене булки

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Правда ТВ

После Пасхи — скидки до 75% на куличи. Но лучше готовить всё самим, считает финансовый консультант Александр Патешман, пишет Life.

Он советует: Пасха — семейный праздник, поэтому и готовиться лучше всей семьёй. Кто-то делает куличи, кто-то красит яйца, кто-то готовит творожную пасху. Так дешевле и веселее.

Закупку продуктов тоже можно оптимизировать. Патешман рекомендует брать всё оптом, пользоваться программами лояльности и выбирать любимые товары со скидкой — например, мясо, сыр или творог.

А вот холодец, по его словам, — дело хлопотное. Лучше не покупать готовые наборы, а за пару месяцев заранее заморозить курицу или мясо.

Ну и напоследок: куличи с маркетплейсов и магазинов часто не стоят своих денег. Себестоимость у них куда ниже, чем ценник до праздника. А вот после Пасхи — распродажи.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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