Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Татуировки на коленке: школьники массово бьют наколки опасными красками

1:04
Правда ТВ

Опасный тренд среди школьников.

Подростки массово заказывают дешёвые тату-машинки на маркетплейсах — всего за две тысячи рублей. А затем делают татуировки дома, без стерильности и с краской, которая вообще не предназначена для кожи.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, краска входит в набор для обучения и подходит только для искусственной поверхности. На коже она вызывает сильную аллергию — зуд, ожоги, покраснения.

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева предупреждает: при нестерильной работе машинкой можно заразиться ВИЧ, гепатитом A, B или C. А ещё - занести стафилококк, стрептококк и бородавки.

Есть и долгосрочные риски. Если татуировка большая, чернила могут накапливаться в лимфоузлах и перегружать иммунную систему. Это, по словам специалистов, увеличивает риск онкологии.

Медики и родители призывают — следить за увлечениями детей и объяснять, чем может обернуться тренировка "на себе".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.