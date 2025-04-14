Татуировки на коленке: школьники массово бьют наколки опасными красками

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Опасный тренд среди школьников.

Подростки массово заказывают дешёвые тату-машинки на маркетплейсах — всего за две тысячи рублей. А затем делают татуировки дома, без стерильности и с краской, которая вообще не предназначена для кожи.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, краска входит в набор для обучения и подходит только для искусственной поверхности. На коже она вызывает сильную аллергию — зуд, ожоги, покраснения.

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева предупреждает: при нестерильной работе машинкой можно заразиться ВИЧ, гепатитом A, B или C. А ещё - занести стафилококк, стрептококк и бородавки.

Есть и долгосрочные риски. Если татуировка большая, чернила могут накапливаться в лимфоузлах и перегружать иммунную систему. Это, по словам специалистов, увеличивает риск онкологии.

Медики и родители призывают — следить за увлечениями детей и объяснять, чем может обернуться тренировка "на себе".

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