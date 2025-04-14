Рынок с подвохом: как США хотят стравить Россию и Китай через дешёвые товары

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США нашли новый способ давления — теперь уже не только на Китай, но и на отношения Пекина с Москвой, пишет Life.

По словам экономиста Владимира Осипова, Вашингтон запустил стратегию "Обратный Никсон". Суть — высокие пошлины на китайские товары. Это заставит Китай переориентировать экспорт с США на Россию.

С одной стороны — россияне получат больше качественных и дешёвых китайских товаров. С другой — отечественные производители могут не выдержать конкуренции.

Осипов предупреждает: если Россия пойдёт по этому пути, возможен разлад с КНР. А этого и добивается администрация Трампа, проводя историческую параллель с тем, как в 70-х Китай отвернулся от СССР в пользу США.

Экономист предлагает провести срочные переговоры с Китаем, наладить баланс — например, увеличить экспорт продовольствия в КНР, а в ответ ограничить поток их промышленных товаров.

Главное — не упустить момент. Россия должна защитить внутренний рынок, не поссориться с Китаем и сохранить экономическую стабильность.

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