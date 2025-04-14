Прощай, Skype: легенда видеозвонков уходит навсегда

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эпоха уходит. С 5 мая 2025 года Skype прекратит работу.

Об этом официально сообщила компания Microsoft. Пользователям предложено перейти на платформу Teams. Контакты, переписка и файлы будут перенесены автоматически.

Skype появился в 2003 году и стал настоящей революцией в мире общения. Бесплатные звонки и видеосвязь связали миллионы людей по всему миру. В 2011 году Microsoft купила Skype за 8,5 миллиарда долларов.

Но со временем популярность мессенджера пошла на спад. Его обошли Zoom, Google Meet и другие. Даже пандемия не спасла.

Теперь Microsoft делает ставку на Teams — платформу для делового общения. Общение между Skype и Teams останется доступным до 5 мая. Также можно экспортировать чаты и медиафайлы.

Пользователи вспоминают: через Skype защищали дипломы, поздравляли родных, общались с близкими за границей. Всё это теперь — история.

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