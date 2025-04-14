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Тренируйся — и получай деньги: в 2025 году за спорт вернут до 19,5 тыс. рублей

1:02
Правда ТВ

Хорошие новости для тех, кто занимается спортом. В 2025 году россияне смогут вернуть из бюджета до 19,5 тысяч рублей.

Это налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях. Но важно, чтобы организация была в специальном списке Минспорта. В него входят более 4,5 тысяч мест по всей стране.

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, теперь составляет 150 тысяч рублей. Раньше — только 120.

Оформить всё стало проще. Нужен только личный кабинет на сайте налоговой. Там уже ждёт предзаполненное заявление. Нужно лишь проверить данные и подписать.

За 2024 год заявок на вычет стало на 70% больше. Всего россияне вернули уже 8 миллиардов рублей.

Занимайтесь спортом — и возвращайте деньги!

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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