Укус клеща — не жди анализов: врач назвал главное правило спасения

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, как действовать при укусе клеща.

В эфире программы "О самом главном" он объяснил: если на месте укуса появилось красное пятно — это может быть боррелиоз, или болезнь Лайма.

В таком случае нельзя ждать. Мясников советует сразу начинать приём антибиотиков — без анализов.

"Анализ покажет результат только через одну-две недели. А начать лечение надо в первые 72 часа", — подчеркнул доктор.

Болезнь Лайма может дать осложнения, если её не лечить вовремя. Поэтому при любых подозрениях — лучше перестраховаться.

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