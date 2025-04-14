Укус клеща — не жди анализов: врач назвал главное правило спасения

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, как действовать при укусе клеща.
В эфире программы "О самом главном" он объяснил: если на месте укуса появилось красное пятно — это может быть боррелиоз, или болезнь Лайма.
В таком случае нельзя ждать. Мясников советует сразу начинать приём антибиотиков — без анализов.
"Анализ покажет результат только через одну-две недели. А начать лечение надо в первые 72 часа", — подчеркнул доктор.
Болезнь Лайма может дать осложнения, если её не лечить вовремя. Поэтому при любых подозрениях — лучше перестраховаться.
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