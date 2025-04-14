Нота протеста из Бишкека: Киргизия требует объяснений после рейда в московской бане

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дипломатический скандал между Россией и Киргизией.

После рейда в банном комплексе "Бодрость" в Москве, где были задержаны десятки граждан Киргизии, посла России вызвали в МИД Киргизии.

Сергей Вакунов получил официальную ноту с требованием объяснить причины полицейской операции и применение силовых мер.

Ведомство просит предоставить полную информацию и в случае необоснованных действий — принять меры.

На опубликованных в сети кадрах видно, как десятки мужчин лежат на полу с руками за головой.

По данным киргизской стороны, всех задержанных доставили в ОВД по Тимирязевскому району Москвы для проверки документов.

МИД Киргизии просит впредь не допускать инцидентов, которые могут повредить отношениям между странами.

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