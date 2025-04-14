Шлюз в неизвестность: Пентагон признал, что смерть — не конец

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пентагон снова удивил. Ученые опубликовали рассекреченное исследование армии США, посвящённое жизни после смерти.

Документ называется "Анализ и оценка процесса "Шлюз”". Он был создан в 1980-х годах подполковником Уэйном Макдоннелом.

В докладе смерть описывается как чисто физическое явление. А душа — как энергетический сгусток, который после смерти тела продолжает существовать и отправляется на поиски нового носителя.

Согласно теории, душа сохраняет навыки и знания прошлой жизни и проходит реинкарнацию.

Однако, как подчёркивают современные ученые, убедительных научных доказательств этой гипотезы до сих пор нет. Потому скепсис — уместен.

Но сам факт того, что такие исследования велись в рамках Пентагона, вызывает немалый интерес.

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