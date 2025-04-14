Рубль крепчает — спрос падает: россияне больше не берут кредиты на технику

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С начала 2025 года россияне стали брать меньше займов на крупные покупки.

По данным онлайн-сервиса Moneyman, в январе кредиты на технику, мебель и гаджеты составляли почти 14% всех займов. А к марту доля упала до 7,6%.

Почему так происходит? Всё дело в укреплении рубля.

В январе доллар стоил 103 рубля, в феврале — уже меньше 93, а в марте — 86,7.

Гендиректор Moneyman Артём Быков поясняет: когда рубль падает, люди боятся, что техника и мебель подорожают — и спешат брать в долг. А когда рубль крепнет — покупатели ждут, надеясь на выгодные цены.

К тому же, по словам эксперта, россияне стали иначе относиться к крупным покупкам. Тянут с решением, не торопятся обновлять технику.

Исследование основано на анализе 100 тысяч займов по всей стране.

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