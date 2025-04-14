Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рубль крепчает — спрос падает: россияне больше не берут кредиты на технику

1:02
Правда ТВ

С начала 2025 года россияне стали брать меньше займов на крупные покупки.

По данным онлайн-сервиса Moneyman, в январе кредиты на технику, мебель и гаджеты составляли почти 14% всех займов. А к марту доля упала до 7,6%.

Почему так происходит? Всё дело в укреплении рубля.

В январе доллар стоил 103 рубля, в феврале — уже меньше 93, а в марте — 86,7.

Гендиректор Moneyman Артём Быков поясняет: когда рубль падает, люди боятся, что техника и мебель подорожают — и спешат брать в долг. А когда рубль крепнет — покупатели ждут, надеясь на выгодные цены.

К тому же, по словам эксперта, россияне стали иначе относиться к крупным покупкам. Тянут с решением, не торопятся обновлять технику.

Исследование основано на анализе 100 тысяч займов по всей стране.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.