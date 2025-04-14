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Небо в красной зоне: Землю накроет жесткая магнитная буря

1:09
Правда ТВ

 Солнечная активность растёт, и это уже сказывается на Земле.

Ученые предупреждают: 16 апреля вечером нас ждёт геомагнитная буря. По прогнозу — в 17:00 по московскому времени. Уровень активности поднимется до 6 баллов. Это средняя буря, но метеозависимым людям стоит быть особенно осторожными.

15 апреля, магнитосфера Земли остаётся спокойной. Но на следующий день всё изменится. После 16-го всплески ожидаются 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая.

Специалисты советуют: если вы ощущаете головные боли, слабость, скачки давления — проверьте прогноз магнитных бурь. Особенно это касается людей старше 50 лет и тех, у кого есть хронические болезни.

Как помочь организму? Нормализуйте сон, уберите вредные привычки, больше двигайтесь. А если самочувствие не улучшается — обратитесь к врачу. Метеозависимость может быть сигналом более серьёзной проблемы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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