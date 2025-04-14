Киркоров хочет стать многодетным: артист выбрал имена для будущих детей

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров снова думает о детях. Артист заявил, что готов стать многодетным отцом.

С журналистами он поделился, что уже выбрал имена. Если родится сын — назовёт его Мироном. Это имя ему понравилось после знакомства с сыном певца Костюшкина.

Имя для девочки тоже готово. Если у Киркорова будет дочь, её назовут Викторией — в честь его матери. И, как отметил певец, имя символизирует победу.

Похоже, артист не только строит творческие планы, но и готов к важным переменам в личной жизни.

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