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Навка рулит, Песков шутит: кто управляет семейным бюджетом в кремлёвской паре

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Правда ТВ

В Кремле — пресс-секретарь, дома — супруг знаменитости. Дмитрий Песков в документальном фильме Первого канала рассказал, кто в их семье зарабатывает больше.

В преддверии 50-летия Татьяны Навки он с улыбкой признался: "Да, она зарабатывает больше, хотя моя зарплата тоже достойная".

Навка, олимпийская чемпионка 2006 года, давно завершила карьеру фигуристки. Сейчас она продюсирует ледовые шоу, которые собирают полные залы по всей стране.

Сама Татьяна с юмором подтвердила — тема семейных доходов давно стала поводом для шуток. Пара выглядит счастливой, даже когда речь заходит о деньгах.

Юбилей Навки отмечают широко — не только в семье, но и на телевидении.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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