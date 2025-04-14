Цветов не дарят, Новый год не ждут: как немцы празднуют не по-нашему

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россиянка побывала в Германии и осталась удивлена местными традициями.

В своём блоге на платформе "Дзен" она рассказала, что 1 сентября там не праздник. Цветы учителям не дарят, а вместо линейки — праздничная служба в церкви.

Новый год в Германии почти не празднуют, зато Рождество отмечают весь декабрь. Детям в этот период дарят огромное количество подарков.

Юбилеи немцы предпочитают проводить в отелях — и каждый платит сам. За номер, за еду, даже за праздничный ужин.

Сюрпризы здесь не в почёте. Подарки заказывают заранее, а список допустимых презентов строго ограничен.

Блогерша резюмирует: "Нам такое трудно понять". И, пожалуй, она права.

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