Цветов не дарят, Новый год не ждут: как немцы празднуют не по-нашему

Россиянка побывала в Германии и осталась удивлена местными традициями.
В своём блоге на платформе "Дзен" она рассказала, что 1 сентября там не праздник. Цветы учителям не дарят, а вместо линейки — праздничная служба в церкви.
Новый год в Германии почти не празднуют, зато Рождество отмечают весь декабрь. Детям в этот период дарят огромное количество подарков.
Юбилеи немцы предпочитают проводить в отелях — и каждый платит сам. За номер, за еду, даже за праздничный ужин.
Сюрпризы здесь не в почёте. Подарки заказывают заранее, а список допустимых презентов строго ограничен.
Блогерша резюмирует: "Нам такое трудно понять". И, пожалуй, она права.
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