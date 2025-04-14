Больше не постучат в дверь: в России обсуждают полный запрет коллекторов

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутаты от ЛДПР хотят полностью запретить деятельность коллекторов в России.

Законопроект уже внесён в Госдуму. Он предлагает запретить банкам передавать долги третьим лицам — то есть коллекторам.

Кроме того, заёмщику дадут право в течение десяти дней с момента оформления кредита запретить привлечение сторонних взыскателей.

При этом банки и микрофинансовые организации смогут сами взыскивать долги — главное, чтобы действовали в рамках закона.

Интересно, что спрос на коллекторов сейчас растёт. Только за первый квартал 2025 года число вакансий в этой сфере увеличилось на 25%.

А по итогам 2024 года — он вырос вдвое.

Теперь депутаты предлагают изменить правила игры — и возможно, коллекторы уйдут в прошлое.

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