Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пенсия под угрозой: сколько придётся платить, чтобы дожить до старости

Правда ТВ

В России назревает новая пенсионная проблема. Из-за снижения рождаемости на одного пенсионера к 2040 году придётся всего один работающий человек.

Эксперты предупреждают: даже при нынешних отчислениях в 22% от зарплаты система не выдержит. Демограф Алексей Ракша считает, что в будущем пенсионный возраст может вырасти до 80 лет. Повышение, по его словам, уже не за горами.

Депутат Сергей Гаврилов говорит о риске дисбаланса. Варианты решения — накопительная система и налоговые отчисления детей в пользу родителей. Это могло бы стимулировать рождаемость.

Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин считает, что рост производительности труда и технологии помогут поддержать пенсионеров. Но для этого нужна разумная экономическая политика.

По мнению депутата Максима Топилина, пока государство продолжит регулярную индексацию пенсий. Но даже полная собираемость взносов может не спасти — нагрузка на работающих будет расти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.