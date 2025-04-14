Пенсия под угрозой: сколько придётся платить, чтобы дожить до старости

В России назревает новая пенсионная проблема. Из-за снижения рождаемости на одного пенсионера к 2040 году придётся всего один работающий человек.

Эксперты предупреждают: даже при нынешних отчислениях в 22% от зарплаты система не выдержит. Демограф Алексей Ракша считает, что в будущем пенсионный возраст может вырасти до 80 лет. Повышение, по его словам, уже не за горами.

Депутат Сергей Гаврилов говорит о риске дисбаланса. Варианты решения — накопительная система и налоговые отчисления детей в пользу родителей. Это могло бы стимулировать рождаемость.

Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин считает, что рост производительности труда и технологии помогут поддержать пенсионеров. Но для этого нужна разумная экономическая политика.

По мнению депутата Максима Топилина, пока государство продолжит регулярную индексацию пенсий. Но даже полная собираемость взносов может не спасти — нагрузка на работающих будет расти.

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