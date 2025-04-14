Сердце в подарок — и деньги на старт: в России увеличили выплаты усыновителям

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россияне смогут получить почти 300 тысяч рублей за усыновление младенцев. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru».

Размер пособия зависит от среднего дневного заработка за два предыдущих года. По данным Росстата, средняя зарплата в 2023 году составила почти 75 тысяч, в 2024 — почти 88 тысяч рублей.

По этим данным, дневной заработок — чуть больше 2,6 тысячи рублей. Пособие покрывает его на 100%.

При усыновлении одного младенца положено 70 дней отпуска. За это время можно получить до 187 тысяч рублей. Если усыновляют двоих и более — отпуск длится 110 дней. Тогда сумма выплаты может составить почти 294 тысячи.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила отпусков по усыновлению. Они будут действовать до 2031 года.

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